Голкіпер Динамо зацікавив французькі клуби

Джерело - Tribuna.com.
Голкіпером київського Динамо Русланом Нещеретом цікавилися французькі клуби.
Про це скаут Алекс Великих заявив в інтерв'ю Footboom.
"Воротарем Русланом Нещертом вже реально цікавилися клуби французької Ліги 1, причому у нинішнє трансферне вікно.
Однак найбільш яскравим гравцем, на мій погляд, здатним стати героєм майбутнього матчу у киян є ветеран цього турніру - Георгій Цітаішвілі.
Саме його я б виділив більше інших. Упевнений, що вже в найближчому сезоні він зможе заграти в головній команді. Всі дані і якості у нього є", - сказав Великих.
Нещодавно Нещерет підписав новий контракт з Динамо.
Нагадаємо, сьогодні київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.