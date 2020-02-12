Голкіпер Динамо зацікавив французькі клуби

Голкіпером київського Динамо Русланом Нещеретом цікавилися французькі клуби.

Про це скаут Алекс Великих заявив в інтерв'ю Footboom.

"Воротарем Русланом Нещертом вже реально цікавилися клуби французької Ліги 1, причому у нинішнє трансферне вікно.

Однак найбільш яскравим гравцем, на мій погляд, здатним стати героєм майбутнього матчу у киян є ветеран цього турніру - Георгій Цітаішвілі.

Саме його я б виділив більше інших. Упевнений, що вже в найближчому сезоні він зможе заграти в головній команді. Всі дані і якості у нього є", - сказав Великих.