Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого

Кияни зустрінуться із загребським Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбудуться сім матчів 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

Розклад матчів:

15:00. Мідтьюллан U-19 - Лілль U-19

15:00. Рейнджерс U-19 - Атлетіко U-19

17:00. Динамо К U-19 - Динамо З U-19. Трансляція на Футбол 2.

17:00. Порту U-19 - Зальцбург U-19

18:00. Шериф U-19 - Црвена Звезда U-19

19:00. Ренн U-19 - Брюгге U-19

19:00. Сарагоса U-19 - Ліон U-19

Відзначимо, що вчора, 11 лютого, ще відбувся один матч цієї стадії змагань. Дербі U-19 вдома з рахунком 3:1 переграв дортмундську Боруссію U-19.