Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбудуться сім матчів 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.
Розклад матчів:
15:00. Мідтьюллан U-19 - Лілль U-19
15:00. Рейнджерс U-19 - Атлетіко U-19
17:00. Динамо К U-19 - Динамо З U-19. Трансляція на Футбол 2.
17:00. Порту U-19 - Зальцбург U-19
18:00. Шериф U-19 - Црвена Звезда U-19
19:00. Ренн U-19 - Брюгге U-19
19:00. Сарагоса U-19 - Ліон U-19
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Відзначимо, що вчора, 11 лютого, ще відбувся один матч цієї стадії змагань. Дербі U-19 вдома з рахунком 3:1 переграв дортмундську Боруссію U-19.