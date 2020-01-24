 Динамо підписало новий контракт з голкіпером | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо підписало новий контракт з голкіпером

Сьогодні 17:06 47 0
Нова угода розрахована на 5 років
Динамо підписало новий контракт з голкіпером
#Нещерет, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет підписав з клубом новий контракт.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована на 5 років.

Днями Русланові виповнилося 18 років. Зараз він перебуває на тренувальному зборі з першою командою.

У поточному сезоні Нещерет 5 разів потрапляв до заявки першої команди в матчах Favbet Ліги і Кубка України, провів 7 матчів в чемпіонаті U19 і 2 матчі в чемпіонаті U21. На його рахунку 6 матчів у Юнацькій Лізі УЄФА – 2 в минулому сезоні і 4 в нинішньому.

Раніше повідомлялося, що Родрігес тренується із дублем Динамо.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.

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