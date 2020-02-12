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Шабанов не залишить Динамо найближчим часом

Сьогодні 12:20 398 0
Захисник залишиться у київському клубі
Шабанов не залишить Динамо найближчим часом
#Шабанов, #Динамо

Джерело - sport.ua.

27-річний український захисник Динамо Артем Шабанов найближчим часом не залишить київський клуб.

Про це повідомляє Telegram-канал Шах і Шах.

У футболіста немає вагомих причин, щоб йти з Динамо, як раніше повідомляли деякі джерела.

Шабанов захищає кольори Динамо з січня 2018-го року після переходу з донецького Олімпіка. У поточному сезоні Артем провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €2 мільйони. Контракт Шабанова з Динамо розрахований до грудня 2021-го року.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі. Олексій Михайличенко залишився задоволеним проведеним спарингом з білоруським клубом.

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