Шабанов не залишить Динамо найближчим часом

Захисник залишиться у київському клубі

27-річний український захисник Динамо Артем Шабанов найближчим часом не залишить київський клуб.

Про це повідомляє Telegram-канал Шах і Шах.

У футболіста немає вагомих причин, щоб йти з Динамо, як раніше повідомляли деякі джерела.

Шабанов захищає кольори Динамо з січня 2018-го року після переходу з донецького Олімпіка. У поточному сезоні Артем провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €2 мільйони. Контракт Шабанова з Динамо розрахований до грудня 2021-го року.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі. Олексій Михайличенко залишився задоволеним проведеним спарингом з білоруським клубом.