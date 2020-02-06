Манчестер Сіті планує запросити Мессі

Манчестер Сіті спробує заманити Ліонеля Мессі

Манчестер Сіті стежить за ситуацією з Ліонелем Мессі в Барселоні.

Про це повідомляє ESPN.

Конфлікт аргентинця зі спортивним директором Барселони Еріком Абідалем спровокував появу нових чуток про те, що Мессі може покинути рідний клуб уже цього літа.

У Ман Сіті вважають, що Мессі не піде з Барселони, але впевнені, що якщо це все ж станеться, саме англійський клуб є одним з головних претендентів на підпис завдяки головному тренеру "місцян" Хосепу Гвардіолі.

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.