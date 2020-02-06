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Манчестер Сіті планує запросити Мессі

Сьогодні 10:57 667 0
Манчестер Сіті спробує заманити Ліонеля Мессі
Манчестер Сіті планує запросити Мессі
#Мессі, #Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - sportarena.com.

Манчестер Сіті стежить за ситуацією з Ліонелем Мессі в Барселоні.

Про це повідомляє ESPN.

Конфлікт аргентинця зі спортивним директором Барселони Еріком Абідалем спровокував появу нових чуток про те, що Мессі може покинути рідний клуб уже цього літа.

У Ман Сіті вважають, що Мессі не піде з Барселони, але впевнені, що якщо це все ж станеться, саме англійський клуб є одним з головних претендентів на підпис завдяки головному тренеру "місцян" Хосепу Гвардіолі.

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.

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