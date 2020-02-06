Мессі поставив ультиматум Барселоні

Джерело - iSport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі, після конфлікту зі спортивним директором Еріком Абідалем, хоче змін в керівництві клубу.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Аргентинський футболіст бажає, щоб президент блаугранас Хосеп Бартомеу покинув свою посаду.
Також капітан каталонців хоче, щоб в наслідок змін в клубі головним тренером команди став Хаві.
Раніше Мессі гнівно відреагував на слова Абідаля про гравців Барселони. Також іспанська преса пише про конфлікт всередині колективу.
Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.
Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.