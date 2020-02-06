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Мессі поставив ультиматум Барселоні

Сьогодні 22:41 1187 0
Мессі хоче відставки Бартомеу і приходу Хаві в якості тренера
Мессі поставив ультиматум Барселоні
#Мессі, #Барселона

Джерело - iSport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі, після конфлікту зі спортивним директором Еріком Абідалем, хоче змін в керівництві клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Аргентинський футболіст бажає, щоб президент блаугранас Хосеп Бартомеу покинув свою посаду.

Також капітан каталонців хоче, щоб в наслідок змін в клубі головним тренером команди став Хаві.

Раніше Мессі  гнівно відреагував на слова Абідаля про гравців Барселони. Також іспанська преса пише про конфлікт всередині колективу.

Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.

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