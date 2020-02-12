 Динамо виплатило 800 тисяч євро за дострокове розірвання контракту із захисником | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо виплатило 800 тисяч євро за дострокове розірвання контракту із захисником

Сьогодні 10:57 198 0
Виплачено за розірвання контракту з Пантичем
Динамо виплатило 800 тисяч євро за дострокове розірвання контракту із захисником
#Пантич, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Київське Динамо виплатило 800 тисяч євро при достроковому розірванні контракту із захисником Александаром Пантичем.

Про це повідомляє Економічна правда.

В угоді про припинення співпраці вказуються дві різні зарплати гравця за липень-серпень - 145 тисяч євро і 455 євро. Таким чином реальна зарплата Пантича становила 72 тисячі євро на місяць (близько 2 мільйонів гривень за курсом НБУ на той час). 

За офіційною інформацією від Динамо, в 2018 році зарплата захисника становила 18 140 гривень в місяць. 

У контракті Пантича згадуються дві офшорні компанії. У пункті 3 зазначено: "Обидві сторони беруть до уваги, що всі платежі по даній угоді можуть бути здійснені дочірньою компанією Клубу Динамо Київ (Кіпр) ЛТД".

У пункті 6 називається компанія, через яку, можливо здійснювалися виплати із зарплати і орендної угоди Пантича в Кадіс. У ньому сказано: "Сторони зобов'язуються припинити будь-які виробництва та позови проти Іншого Боку (а також компаній Newport і Dynamo Kiev (Cyprus) LTD) і не починати будь-які нові суперечки з трудових (і будь-яким) іншим відносинам між сторонами".

За 2 сезони в УПЛ він провів 15 матчів. 

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.

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