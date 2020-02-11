Динамо – БАТЕ 1:1. Огляд матчу

Огляд матчу Динамо – БАТЕ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, у Туреччині київське Динамо у контрольному матчі зіграло внічию з білоруським клубом БАТЕ.

Контрольний матч

11 лютого

Динамо – БАТЕ 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Вербич, 1:1 – 69 Драгун (пен)

Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 30. Шабанов, 4. Попов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (18. Андрієвський, 71), 8. Шепелєв, 10. Шапаренко (99. Дуелунд, 46), 7. Вербич, 20. Караваєв, 43. Русин.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.