Агробізнес зіграв внічию з командою Другої ліги у контрольному матчі

У ворота Агробізнесу було призначено два пенальті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, волочиський Агробізнес зустрічався з хмельницьким Поділлям.

У першому таймі завдяки голу потенційного новачка Агробізнес вийшов вперед. Ліповуз з пенальті зрівняв рахунок. Буй знову вивів вперед гостей. Але у компенсовані хвилини зустрічі у ворота Агробізнесу було призначено друге пенальті, яке реалізував Морговський.

Контрольний матч

10 лютого

Поділля - Агробізнес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 ?, 1:1 - 55 Ліповуз (пен), 1:2 - 86 Буй, 2:2 - 90+3 Морговський (пен)

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