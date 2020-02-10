Оболонь Бровар розгромила Ниву у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 лютого, відбувся контрольний матч Оболонь Бровар (Київ) – Нива (Вінниця).
Київська команда не мала проблем з колективом Другої ліги. На старті зустрічі Батальський забив швидкий гол. У другому таймі Ульянченко подвоїв рахунок. На 82-ій хвилині зустрічі потенційний новачок киян встановив остаточний рахунок 3:0.
Контрольний матч
10 лютого
Оболонь Бровар – Нива 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Батальський, 2:0 - 58 Ульянченко, 3:0 - 82 ?
Раніше, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.