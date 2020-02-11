Рома поверне Мхітаряна в Арсенал

Італійці не готові викупити вірменина

Джерело - Динамоманія.

Півзахисник Генріх Мхітарян покине Рому після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомляє The Sun.

За відомостями видання, вовки не готові викупити вірменина влітку за 23 мільйони євро.

При цьому 31-річний хавбек навряд чи буде виступати за канонірів, тому що новий головний тренер команди Мікель Артета на нього не розраховує.

Контракт Мхітаряна з Арсеналом закінчується в 2021 році. За Рому гравець провів 12 матчів, забив 4 голи і зробив 1 асист.

Раніше, Рома вдома програла Болоньї.

Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.