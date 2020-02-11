Рома поверне Мхітаряна в Арсенал

Джерело - Динамоманія.
Півзахисник Генріх Мхітарян покине Рому після закінчення нинішнього сезону.
Про це повідомляє The Sun.
За відомостями видання, вовки не готові викупити вірменина влітку за 23 мільйони євро.
При цьому 31-річний хавбек навряд чи буде виступати за канонірів, тому що новий головний тренер команди Мікель Артета на нього не розраховує.
Контракт Мхітаряна з Арсеналом закінчується в 2021 році. За Рому гравець провів 12 матчів, забив 4 голи і зробив 1 асист.
Раніше, Рома вдома програла Болоньї.
Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.