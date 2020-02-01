Несподівані результати у Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 лютого, відбулися перші матчі 22 туру Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 01 лютого

Болонья – Брешія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 36 Торрегросса (пен), 1:1 – 43 Орсоліні, 2:1 – 89 Бані

Кальярі – Парма 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Педру, 1:1 – 42 Куцка, 2:1 – 54 Сімеоне, 2:2 – 90+4 Корнеліус

Сассуоло – Рома 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Капуто, 2:0 – 16 Капуто, 3:0 – 26 Джурічич, 3:1 – 55 Джеко, 3:2 – 72 Верету, 4:2 – 74 Бога

Нагадаємо, Рома підсилилась одноклубником Маліновського.

Раніше, Рома та Лаціо розписали мирову в римському дербі.