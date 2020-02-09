Інгулець підписав екс-гравця Олександрії

Чорній став гравцем Інгульця

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Колишній півзахисник Чорноморця, Олександрії, Миколаєва та Іллічівця Артем Чорній підписав контракт з ФК Інгулець.

Про це повідомляє прес-служба петрівського клубу.

Чорній 6 квітня 2016 року у матчі 1/4 фіналу кубка України проти київського Динамо на 24 хвилині забив сухий лист у ворота Олександра Рибки, тим самим допомігши Олександрії перемогти з рахунком 1:0 і вперше в історії клубу пробитись у півфінал розіграшу.

10 квітня 2016 року у матчі 21 туру чемпіонату України на Арені Львів відзначився забитим м’ячем зі штрафного, у ворота львівських Карпат. 5 лютого 2018 року підписав контракт з одеським Чорноморцем, за який зіграв 48 матчів і відзначився 3 м’ячами.

Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.

Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.