Гвардіола може очолити Ювентус

Керівництво туринського клубу хоче запросити тренера Манчестер Сіті

Ювентус має намір призначити Хосепа Гвардіолу в якості нового головного тренера.

Про це повідомляє The Sun.

До такого рішення схиляється президент бьянконері Андреа Аньєллі, який готовий надати Гвардіолі всі умови.

Відзначимо, що нині Ювентус очолює Мауріціо Саррі, але керівництво клубу невдоволене його роботою. Команда займає друге місце в турнірній таблиці.

Контракт Гвардіоли з містянами розрахований до червня 2021 року. Його зарплата, за версією ЗМІ, становить € 23,5 млн на рік.

Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.

Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.