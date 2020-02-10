Інгулець уникнув поразки у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 лютого, відбувся контрольний матч між двома клубами Першої ліги - Інгулець та Гірник-Спорт.
У першому таймі гості вийшли вперед. У другому таймі Гірник-Спорт збільшив рахунок. Але вже у наступній атаці Інгулець один гол відіграв. А наприкінці матчу Січінава зрівняв рахунок - 2:2.
Контрольний матч
10 лютого
Інгулець - Гірник-Спорт 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Батюшин, 0:2 - 63 Герасимець, 1:2 - 64 Мішуренко, 2:2 - 90 Січінава
Раніше, Інгулець підписав екс-гравця Олександрії.
Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.