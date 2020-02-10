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Франков: Динамо повернуло свої гроші

Сьогодні 14:40 1252 0
Спеціаліст поділився думкою про перехід Гонсалеса в Олімпію
Франков: Динамо повернуло свої гроші
#Динамо, #Франков

Джерело - sport.ua.

Динамо повернуло гроші, свого часу сплачені за талановитого парагвайського футболіста Дерліса Гонсалеса.

Про це головний редактор журналу Футбол Артем Франков заявив в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Зараз пішла тенденція фокусуватися на поганих новинах зі стану київського Динамо. А я би хотів звернути увагу на один перехід. Ні, не Беніто і не Каргбо. А перехід Дерліса Гонсалеса, за якого парагвайська Олімпія заплатила п'ять мільйонів доларів за п'ятдесят відсотків прав.

Що це означає? По-перше, Динамо повернуло гроші, свого часу сплачені за талановитого парагвайського футболіста, який за різних обставин не підійшов Динамо. Можна довго сперечатися, чому. По-друге, Динамо заощадило зарплату Гонсалесу, у якого 1,2 мільйони на рік. І зараз від нього остаточно позбулися. Більш того, комбінація з приходом в "Динамо" Вітора Буено, який один раз з'явився на полі в першій команді, була здійснена саме для того, щоб вирішити долю Дерліса.

Хочу звернути вашу увагу на позитив, який вийшов в результаті, і на те, хто займався цим питанням і його вирішив. Я вважаю, що проблема була непростою. Зверніть увагу: приходили сюди бразильці і всі кричали, нащо вони нам здалися? Так, нехай не підійшли. Але щодо футбольних якостей цих гравців питань не виникало. І Буено, і Че Че зараз грають в основі Сан-Паулу і не дзижчать. А в Динамо є люди, які як і раніше знаходяться в команді і їх нікуди прилаштувати по тій простій причині, що вони нікому не потрібні. І ситуація виглядає безвихідною. В відразу назвете того, про кого йде мова.

До речі, можете згадати, хто рекомендував і хто підписував. Це я до того, що в історії будь-якого клубу немає святих. У всіх є помилкові і загадково помилкові рішення такого роду", - зазначив Франков.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.

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