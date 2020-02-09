Динамо - Борац 4:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі київське Динамо зустрічалося з клубом Борац із міста Баня-Лука, представником Прем'єр-ліги Боснії і Герцеговини.
Гол Миколенка:
Гол Кадірі:
Гол Соля:
Гол Де Пени:
Контрольний матч
9 лютого
Динамо - Борац 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Миколенко, 2:0 - 54 Кадірі, 3:0 - 56 Соль, 4:0 - 66 Де Пена, 4:1 - 70 Враньєш (пен)
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.