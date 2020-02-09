Динамо - Борац 4:1. Відео голів

Супернику киян вдалося забити гол престижу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі київське Динамо зустрічалося з клубом Борац із міста Баня-Лука, представником Прем'єр-ліги Боснії і Герцеговини.