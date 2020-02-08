У матчі 23-го туру італійської Серії А Рома вдома програла Болоньї.

Головний тренер команди Пауло Фонсека пояснив причину невдачі.

"Очевидно, що після двох поразок момент у Роми непростий. Ця команда багато хорошого зробила, що відбувається зараз - питання психології. Я повинен змусити гравців думати, що вони можуть грати і добиватися кращого. Я сказав хлопцям, що ми можемо вигравати і програвати, але ми не повинні боятися, ми повинні грати хоробро", - сказав Фонсека