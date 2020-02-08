Маліновський розпочне у запасі матч проти Фіорентини

Руслан Маліновсбкий знову не потрапив у стартовий склад Аталанти

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський опинився в запасі на матч 23-го туру серії А проти Фіорентини.

Маліновський в шостий раз поспіль починає матч чемпіонату Італії на лавці запасних. Останній раз українець виходив у стартовому складі 22 грудня у матчі проти Мілана.

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У цьому сезоні 26-річний футболіст забив 3 голи і віддав три результативні передачі в 26 матчах.

Матч Фіорентина - Аталанта відбудеться у суботу, 8 лютого і розпочнеться о 16:00.

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.