Гасперіні: Проти Фіорентини Маліновський може зіграти в атаці

Джерело - UA-футбол.
Перед матчем 23-го туру Серії А проти Фіорентини в Аталанти проблеми з травмованими гравцями.
Про це заявив наставник команди Джан П'єро Гасперіні в інтерв'ю Football Italia.
"Через травмованих мені потрібно добре подумати над варіантами в атаці. Маріо Пашалич і Руслан Маліновський можуть зіграти в атаці і замінити Ілічича і Сапату. Подивимося перед грою.
Гомес, можливо, буде грати форварда", - розповів Гасперіні.
Матч Фіорентина - Аталанта відбудеться в суботу, 8 лютого і розпочнеться о 16:00.
Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.
Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.