Гасперіні: Проти Фіорентини Маліновський може зіграти в атаці

Аталанта має кадрові проблеми в атаці

Перед матчем 23-го туру Серії А проти Фіорентини в Аталанти проблеми з травмованими гравцями.

Про це заявив наставник команди Джан П'єро Гасперіні в інтерв'ю Football Italia.

"Через травмованих мені потрібно добре подумати над варіантами в атаці. Маріо Пашалич і Руслан Маліновський можуть зіграти в атаці і замінити Ілічича і Сапату. Подивимося перед грою. Гомес, можливо, буде грати форварда", - розповів Гасперіні.

Матч Фіорентина - Аталанта відбудеться в суботу, 8 лютого і розпочнеться о 16:00.

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.

Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.