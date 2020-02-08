Арсен Венгер може очолити французький клуб

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер є одним з основних кандидатів на пост президента Ренна.

Про це повідомляє L'Equipe.

Власники клубу Франсуа і Франсуа-Анрі Піно бажають запросити 70-річного фахівця. На цій посаді Венгер може змінити Олів'є Летанга, який нещодавно покинув свій пост.

З листопада минулого року Венгер працює керівником відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу.

Нагадаємо, Арсенал хоче повернути Венгера.

Також, Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками.