Джерело - ua-football.com.
Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер є одним з основних кандидатів на пост президента Ренна.
Про це повідомляє L'Equipe.
Власники клубу Франсуа і Франсуа-Анрі Піно бажають запросити 70-річного фахівця. На цій посаді Венгер може змінити Олів'є Летанга, який нещодавно покинув свій пост.
З листопада минулого року Венгер працює керівником відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу.
Нагадаємо, Арсенал хоче повернути Венгера.
Також, Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками.