Арсенал хоче повернути Венгера

Арсен Венгер може повернутися у Арсенал

Лондонський Арсенал планує повернути в клуб легендарного тренера Арсена Венгера, який виграв із клубом три чемпіонські титул і сім разів ставав володарем Кубка Англії.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Керівництво Арсеналу хоче запропонувати Венгеру посаду в структурі клубу, сподіваючись таким чином згуртувати фанатів команди навколо персони нинішнього менеджера Мікеля Артети.

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Після відходу з Арсеналу в 2018 році 70-річний француз взяв тривалу відпустку, зараз він працює на управлінській посаді у ФІФА.

Нагадаємо, Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками.