Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками

Джерело - Чемпіон.

Арсен Венгер очолив рейтинг головних менеджерів Англійської Прем'єр-ліги за підсумками десятиліття.

Відповідний рейтинг опублікувало видання Sky Sports.

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Першим в списку опинився колишній наставник Арсенала Арсен Венгер (1996-2018). При ньому починаючи з 2010 року "каноніри" набрали 608 очок (179 перемог, 71 поразки та 73 нічиї). До трійки лідерів також потрапили екс-тренер Саутгемптона і Тоттенгема Маурісіо Почеттіно (457 очок) й нинішній головний тренер "шпор" Жозе Моуріньо (376) – раніше португалець працював у Челсі та МЮ.

Юрген Клопп (351) та Хосеп Гвардіола (317) не мали у своєму розпорядженні стільки часу, скільки було у їхніх колег, й розташувалися на четвертому і восьмому рядках рейтингу відповідно:

1. Арсен Венгер (Арсенал) – 608 очок;

2. Маурісіо Почеттіно (Саутгемптон, Тоттенгем) – 457;

3. Жозе Моуріньо (Тоттенгем, Челсі, Манчестер Юнайтед) – 376;

4. Юрген Клопп (Ліверпуль) – 351;

5. Девід Моєс (Вест Гем, Евертон, МЮ, Сандерленд) – 326;

6. Брендан Роджерс (Лестер Сіті, Свонсі, Ліверпуль) – 325;

7. Тоні Пьюліс (Сток Сіті, Кристал Пелас, Вест Бромвіч, Мідлсбро) – 321;

8. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 317;

9. Марк Х'юз ( Фулгем, КПР, Сток Сіті, Саутгемптон) – 309;

10. Алан Пардью (Ньюкасл, Кристал Пелас, Вест Бромвіч) – 304.