Гравець Ліверпуля шукає новий клуб

Адам Лаллана покине Ліверпуль

Півзахисник англійського Ліверпуля Адам Лаллана по закінченню сезону АПЛ покине команди.

Про це повідомляє Evening Standard.

Контракт хавбека з командою в кінці сезону добігає кінця й схоже сторони не думають про його продовження.

Підписати 31-річного Лаллану у якості вільного агента вже готові Лестер, Арсенал і Тоттенгем.

Лаллана перейшов у Ліверпуль з Саутгемптона у 2014 році. У поточному сезоні на його рахунку 19 матчів, в яких він забив один гол і відзначився двома гольовими пасами.

Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.

Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.