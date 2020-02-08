Гравець Ліверпуля шукає новий клуб

Джерело - isport.ua.
Півзахисник англійського Ліверпуля Адам Лаллана по закінченню сезону АПЛ покине команди.
Про це повідомляє Evening Standard.
Контракт хавбека з командою в кінці сезону добігає кінця й схоже сторони не думають про його продовження.
Підписати 31-річного Лаллану у якості вільного агента вже готові Лестер, Арсенал і Тоттенгем.
Лаллана перейшов у Ліверпуль з Саутгемптона у 2014 році. У поточному сезоні на його рахунку 19 матчів, в яких він забив один гол і відзначився двома гольовими пасами.
Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.
Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.