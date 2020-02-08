Піке: Гравці Барселони єдині як ніколи

У Барселоні між гравцями немає ніяких конфліктів, попри недавній скандал в клубі.

Про це розповів захисник Жерард Піке.

"Зараз не найкращий момент, щоб копатися в бруді. У нашій роздягальні зберігається повна єдність. Ми обговорювали ситуацію і вважаємо, що грали добре, попри весь шум.

Ми знаємо, що у нас все добре виходить і що ми повинні продовжувати. Ми побудували цей клуб на перемогах і повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми граємо краще, ми звикаємо до ідей тренера і ми єдині в роздягальні як ніколи, можу запевнити", - розповів Піке.