Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні

Зірковий аргентинець втомився від відповідальності

32-річний аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі незадоволений поточною ситуацією у клубі.

Про це повідомляє Соре.

Йому не подобається, що він несе відповідальність за все, що відбувається у Барселоні.

Нападник роздратований тим, що Абідаль заявив, що не всі футболісти викладалися до кінця через невдоволення роботою екс-тренера команди Ернесто Вальверде.

Повідомляється, що Мессі був проти відставки 55-річного наставника. Він разом з іншим нападником синьо-гранатових Луїсом Суаресом були одними з небагатьох футболістів, які підтримували фахівця.

Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.

Нагадаємо, між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні.