Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні

Джерело - sport.ua.
32-річний аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі незадоволений поточною ситуацією у клубі.
Про це повідомляє Соре.
Йому не подобається, що він несе відповідальність за все, що відбувається у Барселоні.
Нападник роздратований тим, що Абідаль заявив, що не всі футболісти викладалися до кінця через невдоволення роботою екс-тренера команди Ернесто Вальверде.
Повідомляється, що Мессі був проти відставки 55-річного наставника. Він разом з іншим нападником синьо-гранатових Луїсом Суаресом були одними з небагатьох футболістів, які підтримували фахівця.
Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.
Нагадаємо, між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні.