Мессі заробляє майже вдвічі більше Роналду

Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом світу

Капітан Барселони Ліонель Мессі продовжує залишатися найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, аргентинський футболіст отримує 8,3 млн євро в місяць (до вирахування податків).

Далі йде Кріштіану Роналду - він отримує 4,5 млн євро на місяць, а на третьому рядку Неймар - 3 млн. У п'ятірку увійшли два інших футболіста Барселони - Луїс Суарес і Антуан Грізманн - кожен з них отримує менш як три мільйонів євро в місяць.

Найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ є голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа -1,76 млн на місяць.

Нагадаємо, Мессі не планує залишати Барселону через конфлікт з Абідалем.

Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.