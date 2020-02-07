Мессі не планує залишати Барселону через конфлікт з Абідалем

Мессі готовий до обговорення нової угоди

Джерело - Sport Arena.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі хоче залишитися у клубі на тлі конфлікту зі спортивним директором клубу і колишнім партнером по команді Еріком Абідалем.

Про це повідомляє Sky Sports.

32-річний лідер каталонців готовий до обговорення з керівництвом Барселони питання про продовження контракту, який розрахований до літа 2021 року.

У недавньому інтерв'ю француз звинуватив футболістів Барселони в тому, що вони недостатньо старанно працювали під керівництвом Ернесто Вальверде, що і призвело до січневої відставки останнього.

Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.