Мессі не планує залишати Барселону через конфлікт з Абідалем

Джерело - Sport Arena.
Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі хоче залишитися у клубі на тлі конфлікту зі спортивним директором клубу і колишнім партнером по команді Еріком Абідалем.
Про це повідомляє Sky Sports.
32-річний лідер каталонців готовий до обговорення з керівництвом Барселони питання про продовження контракту, який розрахований до літа 2021 року.
У недавньому інтерв'ю француз звинуватив футболістів Барселони в тому, що вони недостатньо старанно працювали під керівництвом Ернесто Вальверде, що і призвело до січневої відставки останнього.
Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.
Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.