Беніто: Щасливий стати частиною Динамо

Новачок Динамо Беніто вказав причини переходу у київський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Я дуже радий бути тут, це хороша країна, місто та клуб. Я багато чув про Динамо, тож щасливий підписати контракт із цією командою та стати частиною динамівської сім’ї. Я слідкував за іграми Динамо в єврокубках - Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Мені подобається гра киян, це сильна команда.

Знаю, що за Динамо раніше виступав Андрій Шевченко. Також тут грали деякі з моїх друзів, а ось футболістів нинішнього складу киян поки не зможу назвати, з ними мені ще належить познайомитися.

Можу сказати зі свого боку, що викладатимуся повністю, щоб допомогти команді перемагати в кожному матчі та зайняти гідну позицію за підсумками сезону. Також я знаю, що Динамо продовжує боротися за Кубок України, тому хочу запевнити вболівальників, що зроблю все можливе, щоб посилити команду", - розповів Беніто.