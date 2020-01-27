УАФ проінспектувала новий стадіон Колоса

У скромного клубу буде невелика арена

Джерело - УАФ.

Делегація Української асоціації футболу на чолі з президентом Андрієм Павелком прибула в Ковалівку на інспекцію стадіону клубу УПЛ Колос.

Про це повідомляє сайт організації.

Арена, яка піддалася масштабної реконструкції, буде відкрита у квітні. Стадіон вміщує 5 тисяч глядачів.

На стадіоні буде сучасна дренажна система, підігрів поля, а також виконані всі умови стосовно використання системи VAR і проведення телетрансляцій.

Зараз Колос виступає в Києві.

Інформації про те, коли може відбутися дебютний поєдинок на новій арені поки немає.

Раніше, кілька гравців Колоса отруїлися на зборі в Туреччині.

Нагадаємо, Колос підсилився екс-гравцем Динамо.