Дюгаррі: Барселона - це клуб клоунів

Крістоф розкритикував керівництво клубу

У каталонській Барселоні дуже багато людей, які не володіють професіоналізмом.

Про це колишній гравець команди Крістоф Дюгаррі заявив в інтерв'ю El Mundo Deportivo.

"Це клуб клоунів. У них все відбувається навпаки. Наприклад, вони купили Коутінью і Дембеле, а тепер готові їх продати. У мене складається враження, що у клубу немає довгострокових проектів. Єдиний пріоритет для них зараз - це переобрання президента на новий термін. У клубі існує нерозуміння.

У Барселони багато проблем. У клубі дуже багато людей, які не володіють професіоналізмом, який повинен їм бути властивим", - зазначив Дюгаррі.

Нагадаємо, що Дюгаррі виступав за Барселону з літа по грудень 1997 року. Всього у складі каталонського клубу француз зіграв 13 матчів, голів не забивав.

Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.

Нагадаємо, Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії.