Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії

Атлетік переграв Барселону

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Атлетік вдома приймав Барселону.

Єдиний гол у матчі був забитий у компенсовані хвилини. Вільямс результативно замкнув передачу Ібаї з правого флангу атаки.

Раніше, Реал вдома програв Реал Сосьєдаду і залишив розіграш Кубка Іспанії.

То ж визначилися всі півфіналісти турніру. В 1/2 фіналу Кубка Іспанії зіграють Гранада, Реал Сосьєдад, Атлетік та Мірандес.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, 6 лютого

Атлетік - Барселона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Вільямс

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.