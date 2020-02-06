Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Атлетік вдома приймав Барселону.
Єдиний гол у матчі був забитий у компенсовані хвилини. Вільямс результативно замкнув передачу Ібаї з правого флангу атаки.
Раніше, Реал вдома програв Реал Сосьєдаду і залишив розіграш Кубка Іспанії.
То ж визначилися всі півфіналісти турніру. В 1/2 фіналу Кубка Іспанії зіграють Гранада, Реал Сосьєдад, Атлетік та Мірандес.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу, 6 лютого
Атлетік - Барселона 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+3 Вільямс
Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.