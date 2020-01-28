Гірник- Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21

Джерело - Чемпіон.

ФК Гірник-Спорт із Горішніх Плавнів під загрозою не лише трансферного бану, а й неодержання атестату на сезон 2020/21.

Про це Чемпіону повідомив керуючий Адвокатським бюро "Юрченко Юрій та партнери" Юрій Юрченко.

"23 січня, Адвокатським бюро "Юрченко Юрій та партнери" в інтересах футболіста Пінчука Олексія на виконання рішення Палати Спорів направлено в УАФ звернення щодо невидачі клубу атестату на сезон 2020/21 через порушення фінансового критерію умов ліцензування футбольних клубів. А саме, клуб має заборгованість, яка не погашена до сьогодні.

Таким чином, клуб не має грати в наступному сезоні допоки не буде виплачено борг. Крім цього, 30 січня спливає термін після якого в разі не виплати боргу футболісту, до клубу буде застосовано трансферний бан. Клуб не матиме права реєструвати нових футболістів", - сказв Юрченко.

Зазначимо, Палата визнала дії Гірняка-Спорт незаконними і зобов’язала виплатити компенсацію за дострокове розірвання трудового договору

Нагадаємо, з футболістом було розірвано контракт в односторонньому порядку.