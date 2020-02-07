Барселона хоче повернути Траоре

Джерело - sport.ua.
Барселона може повернути після закінчення сезону хавбека Адама Траоре з англійського Вулвергемптона.
Про це повідомляє Daily Mail
Скаути іспанського клубу неодноразово переглядали 24-річного іспанця в нинішньому сезоні і залишилися задоволені діями гравця.
Траоре перейшов з Барселони в Астон Віллу в 2015 році, але після того як через два роки він опинився в Мідлсбро, іспанський клуб втратив право зворотного викупу гравця.
Відзначимо, що в цьому сезоні Траоре забив 4 голи і зробив 7 результативних передач в 24-х матчах АПЛ. Контракт Траоре з Вулвергемптоном розрахований до червня 2023 року.
Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.
Нагадаємо, Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії.