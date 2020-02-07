Барселона хоче повернути Траоре

Адама Траоре може повернутися у Ла-Лігу

Барселона може повернути після закінчення сезону хавбека Адама Траоре з англійського Вулвергемптона.

Про це повідомляє Daily Mail

Скаути іспанського клубу неодноразово переглядали 24-річного іспанця в нинішньому сезоні і залишилися задоволені діями гравця.

Траоре перейшов з Барселони в Астон Віллу в 2015 році, але після того як через два роки він опинився в Мідлсбро, іспанський клуб втратив право зворотного викупу гравця.

Відзначимо, що в цьому сезоні Траоре забив 4 голи і зробив 7 результативних передач в 24-х матчах АПЛ. Контракт Траоре з Вулвергемптоном розрахований до червня 2023 року.

Раніше, Мессі поставив ультиматум Барселоні.

Нагадаємо, Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії.