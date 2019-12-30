Воротар Арсенала робить найбільше ключових помилок в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер лондонського Арсенала Бернд Лено є лідером за кількістю результативних помилок, які безпосередньо призвели до пропущених м'ячів у Прем'єр-лізі з початку минулого сезону і до сьогоднішнього дня.
За підрахунками статистичного агентства Опта.
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За цей час німецький голкіпер фатально помилився сім разів. Останній такий промах Лено допустив у матчі проти Челсі.
7 - Bernd Leno has made seven errors directly leading to an opposition goal in the Premier League since the beginning of last season, the most of any player. Howler. pic.twitter.com/DSCYWYFrqW— OptaJoe (@OptaJoe) 29 December 2019