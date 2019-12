Воротар Арсенала робить найбільше ключових помилок в АПЛ

Голкіпер лондонського Арсенала Бернд Лено є лідером за кількістю результативних помилок, які безпосередньо призвели до пропущених м'ячів у Прем'єр-лізі з початку минулого сезону і до сьогоднішнього дня.

За підрахунками статистичного агентства Опта.

За цей час німецький голкіпер фатально помилився сім разів. Останній такий промах Лено допустив у матчі проти Челсі.

7 - Bernd Leno has made seven errors directly leading to an opposition goal in the Premier League since the beginning of last season, the most of any player. Howler. pic.twitter.com/DSCYWYFrqW