Каштру добре знає Бенфіку – Ателькін

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зможе добре підготувати гірників до протистояння із Бенфікою.

Про це розповів колишній гравець донецького клубу Сергій Ателькін.

"Каштру добре знає португальський чемпіонат в цілому і Бенфіку зокрема. Не думаю, що в грі цієї команди є нюанси, про які не знав би головний тренер Шахтаря. Ці знання допоможуть при підготовці плану на матч, він розкладе все по поличках своїм гравцям. Тому з цієї точки зору у Шахтаря буде невелика перевага", - відзначив Ателькін.