 Каштру добре знає Бенфіку – Ателькін | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру добре знає Бенфіку – Ателькін

Сьогодні 09:13 168 0
Сергій Ателькін прокоментував суперника Шахтаря у Лізі Європи
Каштру добре знає Бенфіку – Ателькін
#Шахтар, #Бенфіка

Джерело - segodnya.ua.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зможе добре підготувати гірників до протистояння із Бенфікою.

Про це розповів колишній гравець донецького клубу Сергій Ателькін.

"Каштру добре знає португальський чемпіонат в цілому і Бенфіку зокрема. Не думаю, що в грі цієї команди є нюанси, про які не знав би головний тренер Шахтаря. Ці знання допоможуть при підготовці плану на матч, він розкладе все по поличках своїм гравцям. Тому з цієї точки зору у Шахтаря буде невелика перевага", - відзначив Ателькін.

Нагадаємо, Бенфіка втратила лідера перед матчами з Шахтарем.

Раніше, Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі.

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