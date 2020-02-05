Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі

Гірники проведи другий спаринг у цей день

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині донецький Шахтар грав з командою Сеннер'юск (Данія).

Це був другий спаринг за день для гірників. У першому матчі Шахтар з рахунком 2:0 переграв Македонію ГП.

У першому таймі данці вийшли вперед. Після перерви з передачі Патріка Тайсон зрівняв рахунок. А через сім хвилин Мораес заробив пенальті, яке реалізував Коваленко. Наприкінці матчу данці зрівняли рахунок.

Контрольний матч

5 лютого

Шахтар - Сеннер'юск 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гартенманн, 1:1 - 54 Тайсон, 2:1 - 61 Коваленко (пен), 2:2 - 88 Крістенсен

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