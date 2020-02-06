Бенфіка втратила лідера перед матчами з Шахтарем

Жардел тримав пошкодження коліна напередодні поєдинків

Захисник Бенфіки Жардел буде змушений пропустити матчі з Шахтарем у Лізі Європи через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Жардел отримав розрив колінних зв'язок в кубковому матчі з Фамаліканою (3:2). Точні терміни відновлення бразильського центрбека поки залишаються невідомими.

У поточному сезоні 33-річний гравець провів 10 поєдинків у футболці орлів.

Перший матч між Шахтарем і Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в Харкові 20 лютого. Зустріч у відповідь команд відбудеться у Португалії 27 лютого.

Раніше, Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі.

Нагадаємо, Бутко може продовжити кар'єру у Польщі.