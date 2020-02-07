Бейл поїхав зі стадіону до завершення матчу Реала

Футболіст не в перший раз достроково залишає ігри вершкових

30-річний валлійський вінгер мадридського Реала Гарет Бейл покинув стадіон до завершення поєдинку вершкових проти Сосьєдаду (3:4) в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Про це повідомляє АS.

Бейл, який не потрапив до заявки на гру, поїхав зі стадіону на 82-й хвилині зустрічі.

Це вже не перший раз, коли Гарет достроково залишає матчі Реала. У поточному сезоні таке траплялося вже тричі - в жовтні, грудні і січні.

У цьому сезоні Бейл провів за Реал 15 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії.