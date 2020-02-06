Мадридський Реал пропустив чотири голи і вилетів з Кубка Іспанії

Реал Сосьєдад забив чотири голи на Сантьяго Бернабеу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Реал вдома програв команді Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад у середині першого тайму завдяки голу Одегорда вийшов вперед. Після перерви гості забили ще двічі. Марселу вдалося досить швидко один гол відіграти. Меріно відновив перевагу своєї команди у три голи. Господарі спробували відіграти це відставання. Родріго і Начо скоротили відставання у рахунку до мінімуму, але на більше часу не вистачило.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, 6 лютого

Реал - Реал Сосьєдад 3:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Одегорд, 0:2 - 54 Ісак, 0:3 - 56 Ісак, 1:3 - 59 Марселу, 1:4 - 69 Меріно, 2:4 - 82 Родріго, 3:4 - 90+3 Начо

Раніше, Мірандес здолав Вільярреал у чвертьфіналі Кубка Іспанії та повторив своє унікальне досягнення.

Нагадаємо, Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії.