Львів орендував захисника клубу Першої ліги

Кравчук один рік проведе у складі львівського клубу

Джерело - ПФК Львів.

ФК Львів підписав 25-річного українського захисника Юрія Кравчука, права на якого належать клубу Гірник-Спорт.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Орендна угода розрахована на один рік.

Кравчук вже встиг зіграти за Львів два товариські матчі - проти Миная і Графичара.

Юрій - вихованець СДЮШОР Чорноморець. Виступав за дублюючий склад моряків. Також захищав кольори Одеси та Енергії. У Гірник-Спорт перейшов у 2016-му році.

У поточному сезоні Кравчук провів за Гірник-Спорт 18 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість футболіста складає €125 тисяч.

Раніше, Львів підписав екс-захисника Олімпіка.

Нагадаємо, ФК Львів оголосив про трансфер хавбека.