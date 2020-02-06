Львів орендував захисника клубу Першої ліги

Джерело - ПФК Львів.
ФК Львів підписав 25-річного українського захисника Юрія Кравчука, права на якого належать клубу Гірник-Спорт.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
Орендна угода розрахована на один рік.
Кравчук вже встиг зіграти за Львів два товариські матчі - проти Миная і Графичара.
Юрій - вихованець СДЮШОР Чорноморець. Виступав за дублюючий склад моряків. Також захищав кольори Одеси та Енергії. У Гірник-Спорт перейшов у 2016-му році.
У поточному сезоні Кравчук провів за Гірник-Спорт 18 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Орієнтовна вартість футболіста складає €125 тисяч.
Раніше, Львів підписав екс-захисника Олімпіка.
Нагадаємо, ФК Львів оголосив про трансфер хавбека.