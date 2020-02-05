ФК Львів оголосив про трансфер хавбека

ФК Львів підсилився досвідченим гравцем

Черговим новачком ФК Львів став півзахисник Микита Ходаковський.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Гравець підписав із клубом контракт на два роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

Новачок приєднався до команди ще на зборах команди у Львові. Він зіграв у товариському матчі проти Минаю, а після цього вирушив на збір до Туреччини

Микита Ходаковський виступав в Україні за Олександрію, Сталь, Зірку, Гірник-Спорт та Буковину.

Раніше, Львів підписав екс-захисника Олімпіка.