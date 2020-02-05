ФК Львів оголосив про трансфер хавбека

Джерело - pfclviv.com.
Черговим новачком ФК Львів став півзахисник Микита Ходаковський.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
Гравець підписав із клубом контракт на два роки. Інші деталі угоди не повідомляються.
Новачок приєднався до команди ще на зборах команди у Львові. Він зіграв у товариському матчі проти Минаю, а після цього вирушив на збір до Туреччини
Микита Ходаковський виступав в Україні за Олександрію, Сталь, Зірку, Гірник-Спорт та Буковину.
Раніше, Львів підписав екс-захисника Олімпіка.