Львів підписав екс-захисника Олімпіка

Джерело - ПФК Львів.
Захисник Єгор Клименчук продовжить кар'єру в ПФК Львів.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 22-річним футболістом розрахована на два роки.
Вчора Клименчук зіграв за ПФК Львів в товариському матчі проти сербської Войводіни (0:0) на зборі в Туреччині.
У грудні минулого року Клименчук покинув Олімпік. У поточному сезоні захисник провів чотири матчі за донецький клуб, що не відзначившись результативними діями.
Також Клименчук виступав за Металург Запоріжжя, Колос, Авангард, білоруські Мінськ і Нафтан.