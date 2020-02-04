Львів підписав екс-захисника Олімпіка

Клименчук став гравцем Львова

Джерело - ПФК Львів.

Захисник Єгор Клименчук продовжить кар'єру в ПФК Львів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 22-річним футболістом розрахована на два роки.

Вчора Клименчук зіграв за ПФК Львів в товариському матчі проти сербської Войводіни (0:0) на зборі в Туреччині.

У грудні минулого року Клименчук покинув Олімпік. У поточному сезоні захисник провів чотири матчі за донецький клуб, що не відзначившись результативними діями.

Також Клименчук виступав за Металург Запоріжжя, Колос, Авангард, білоруські Мінськ і Нафтан.