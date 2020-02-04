Мессі грав останні матчі з пошкодженням

Джерело - sport.ua.
Останні кілька матчів лідер Барселони Ліонель Мессі провів з пошкодженням стегна.
Про це повідомляє ESPN.
У каталонському клубі знають про травму Мессі, але поточний стан аргентинця дозволяє йому брати участь в матчах.
Медичний штаб Барселони продовжує стежити за станом Мессі і готовий у разі необхідності відправити його в лазарет.
З чуток, однією з можливих причин пошкодження Мессі є занадто інтенсивні тренування наставника Барселони Кіке Сетьєна.
Раніше, між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.