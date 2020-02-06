Чорноморець підписав скандального екс-гравця Агробізнесу

Сікорський офіційно став гравцем одеського клубу

Джерело - ФК Чорноморець.

31-річний український півзахисник Ігор Сікорський, який першу частину сезону провів в Агробізнесі, перейшов в одеський Чорноморець.

Про це повідомляє прес-служба одеситів.

За моряків футболіст виступатиме під №7.

Волочинський Агробізнес прийняв рішення відрахувати 31-річного футболіста після того, як він провів відпустку в Санкт-Петербурзі, публікуючи в Instagram фотографії з гербом Росії.

Протягом кар'єри Сікорський також виступав за луганську Зорю, алчевську Сталь, Даугаву, Геліос, Миколаїв, Верес і Гірник-Спорт.

Сікорський провів 18 матчів за Агробізнес у поточному сезоні, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість гравця складає €200 тисяч.

Нагадаємо, Смирнов відмовився підписувати контракт із Чорноморцем.