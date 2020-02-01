Євгена Смирнова у Чорноморці не буде

Український півзахисник Євген Смирнов, який перебував на перегляді в Чорноморці, вирішив не підписувати контракт з одеським клубом.

Про це повідомляє Footboom.

26-річний футболіст вирішив обрати інший варіант розвитку кар'єри і вже покинув збори "моряків".

Смирнов грав за одеситів, захищаючи кольори команди з 2011-го по 2018-й рік, з перервою на поїздку в молдавський Тирасполь. Минулий сезон провів у білоруському Гомелі, за який зіграв сім матчів.

Раніше, Остап Маркевич анонсував трансфер Сікорського.

Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.