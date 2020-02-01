Джерело - footboom.com.
Український півзахисник Євген Смирнов, який перебував на перегляді в Чорноморці, вирішив не підписувати контракт з одеським клубом.
Про це повідомляє Footboom.
26-річний футболіст вирішив обрати інший варіант розвитку кар'єри і вже покинув збори "моряків".
Смирнов грав за одеситів, захищаючи кольори команди з 2011-го по 2018-й рік, з перервою на поїздку в молдавський Тирасполь. Минулий сезон провів у білоруському Гомелі, за який зіграв сім матчів.
Раніше, Остап Маркевич анонсував трансфер Сікорського.
Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.