Данило Ігнатенко повертається у Шахтар

Український півзахисник Данило Ігнатенко залишає Ференцварош.

Про це повідомляє прес-служба угорського клубу.

Шахтар віддав Ігнатенка в оренду минулого літа, угода була підписана на один рік. У поточному сезоні півзахисник провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та відав одну результативну передачу.

Відзначимо, що за Ференцварош також виступають українці Ігор Харатін і Олександр Зубков, які вирушили із командою на іспанський збір.

Раніше повідомлялося, що Ференцварош хоче позбутися Ігнатенка.

Також, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.