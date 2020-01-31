Джерело - sportarena.com.
Український півзахисник Данило Ігнатенко залишає Ференцварош.
Про це повідомляє прес-служба угорського клубу.
Шахтар віддав Ігнатенка в оренду минулого літа, угода була підписана на один рік. У поточному сезоні півзахисник провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та відав одну результативну передачу.
Відзначимо, що за Ференцварош також виступають українці Ігор Харатін і Олександр Зубков, які вирушили із командою на іспанський збір.
Раніше повідомлялося, що Ференцварош хоче позбутися Ігнатенка.
Також, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.