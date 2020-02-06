Трансферна вартість Шведа впала на 500 тис євро

Мар'ян Швед не може заграти у Селтіку

Український хавбек Селтіка Мар'ян Швед подешевшав на 500 тис євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Український півзахисник оцінений в 1,5 млн євро.

Його конкуренти Одсонн Едуар і Мохамед Ельюнуссі, які можуть теж зіграти позиції правого вінгера, оцінені в 15 і 12 млн євро відповідно.

Швед входить в ТОП-20 найдорожчих футболістів Селтіка, займаючи 17-е місце.

У цьому сезоні українець забив 1 гол в 2 матчах.

Нагадаємо, Шведа виключать із заявки на Лігу Європи через проблеми з англійською.

Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.