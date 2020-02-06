Трансферна вартість Шведа впала на 500 тис євро

Джерело - ua.tribuna.com.
Український хавбек Селтіка Мар'ян Швед подешевшав на 500 тис євро.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Український півзахисник оцінений в 1,5 млн євро.
Його конкуренти Одсонн Едуар і Мохамед Ельюнуссі, які можуть теж зіграти позиції правого вінгера, оцінені в 15 і 12 млн євро відповідно.
Швед входить в ТОП-20 найдорожчих футболістів Селтіка, займаючи 17-е місце.
У цьому сезоні українець забив 1 гол в 2 матчах.
Нагадаємо, Шведа виключать із заявки на Лігу Європи через проблеми з англійською.
Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.