Шведа виключать із заявки на Лігу Європи через проблеми з англійською

Український півзахисник Селтіка Мар’ян Швед може не зіграти у поточному розіграші Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер шотландської команди Ніл Леннон.

"Нові три футболісти увійдуть в заявку на ЛЕ. Ймовірно, ми виключимо з неї Шведа.

Йому було важко, має труднощі з англійською мовою, часом на тренуваннях він не на тому рівні, що і решта в команді. Він все ще талановитий гравець, але йому потрібно трохи більше часу, щоб адаптуватися і акліматизуватися, ніж, можливо, іншим ", - відзначив Леннон.