Шведа виключать із заявки на Лігу Європи через проблеми з англійською

Джерело - ua.tribuna.com.
Український півзахисник Селтіка Мар’ян Швед може не зіграти у поточному розіграші Ліги Європи.
Про це розповів головний тренер шотландської команди Ніл Леннон.
"Нові три футболісти увійдуть в заявку на ЛЕ. Ймовірно, ми виключимо з неї Шведа.
Йому було важко, має труднощі з англійською мовою, часом на тренуваннях він не на тому рівні, що і решта в команді. Він все ще талановитий гравець, але йому потрібно трохи більше часу, щоб адаптуватися і акліматизуватися, ніж, можливо, іншим ", - відзначив Леннон.
У цьому сезоні українець забив 1 гол в 2 матчах.
Нагадаємо, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.