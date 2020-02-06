Апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена

Динамо зіграє один із домашніх матчів без глядачів

Апеляція Динамо у справі про расизм в грі з Шахтарем була в повному обсязі відхилена.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таким чином, рішення про покарання київського клубу залишилося в силі - Динамо повинно заплатити 500 тис гривень штрафу і один матч провести без глядачів.

Кияни мають можливість оскаржити дане рішення Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Раніше, Циганик назвав клоунадою акцію ультрас Динамо.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.