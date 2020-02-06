 Апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена | Футбол | Champion.com.ua
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Апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена

Сьогодні 08:14 323 0
Динамо зіграє один із домашніх матчів без глядачів
Апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена
#Динамо, #Шахтар, #Тайсон

Джерело - sportarena.com.

Апеляція Динамо у справі про расизм в грі з Шахтарем була в повному обсязі відхилена.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таким чином, рішення про покарання київського клубу залишилося в силі - Динамо повинно заплатити 500 тис гривень штрафу і один матч провести без глядачів.

Кияни мають можливість оскаржити дане рішення Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

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